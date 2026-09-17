Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasında 38 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere, devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, ev hapsi kararı altında yargılanan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile yine ev hapsi kararı bulunan Yusuf Kemal A, Çağatay K., Koray Ö., Aral S. ve Kaan K. ile diğer tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

İddia makamı, sanıkların ev hapsi kararlarının devam etmesini talep etti. Ardından söz alan sanıklardan Orhan K, savunmasında, 300 milyon dolarlık yatırımı olduğunu, 2 bine yakın kişiye istihdam oluşturduğunu belirterek, suçunun olmadığını ileri sürdü.

Şirket olarak zor dönem geçirdiklerini ve ev hapsi kararı nedeniyle de toparlanamadıklarını savunan Orhan K, ev hapsi kararının kaldırılması ve beraatini talep etti.

Söz alan sanıklardan Yusuf Kemal A. ise, tiyatro oyuncusu olduğunu, ev hapsi kararı nedeniyle kendisine gelen teklifleri değerlendiremediğini ileri sürerek, ev hapsi kararının kaldırılması ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar ile avukatların savunmalarının ardından ara veren mahkeme, sanık Yusuf Kemal A. ile Çağatay K'nin ev hapsi kararını kaldırdı. Diğer 4 sanığın ise ev hapsinin devam etmesine karar verdi.

Ayrıca sanıkların imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartını da kaldıran mahkeme, tüm sanıkların yurt dışı yasağı kararlarının kaldırılması talebini ise reddederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

6 ilde operasyonlar düzenlenmişti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik 10 Haziran 2024'te operasyon düzenlenmişti.

Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen şirketin yöneticileri başta olmak üzere, 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapması" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ilaveten Orhan K, Yusuf Kemal A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı 6'ya düşmüş, daha sonra görülen duruşmada da 6 sanık hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Kaynak: AA