Haberler

Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Vali Yardımcısı Sarı başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, 2026 yılı son toplantısını Vali Yardımcısı Osman Sarı başkanlığında yaptı. Toplantıda turizm tanıtım ve pazarlama koordinasyonu ile ulusal ve uluslararası tanıtım fırsatları değerlendirildi, paydaş işbirliği güçlendirilecek.

Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı son toplantısı, Vali Yardımcısı Osman Sarı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yalova'nın turizm alanındaki tanıtım ve pazarlama çalışmalarının koordinasyonu ele alındı.

Kentte yürütülen tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilebilecek tanıtım fırsatları toplantıda değerlendirildi.

Gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar ve turizm alanında paydaşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular da toplantının gündeminde yer aldı.

Yalova'nın turizm potansiyelinin daha etkin şekilde tanıtılması, kentin ulusal ve uluslararası turizm pazarlarındaki görünürlüğünün artırılması ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kurul tarafından, Yalova'nın turizmde daha güçlü şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Tartışma yaratan görüntü! Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti

Düğünde kaydedilen görüntü infial yarattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi
Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı

Önce eski eşini öldürdü, sonra ortadan kayboldu! Sonu korkunç bitti
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet

1 milyon euroluk kare!
Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu