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Yalova haberi... Yalova'da sağanak su baskınlarına yol açtı; metrekareye 48 kilo yağmur düştü (2)

Yalova haberi... Yalova'da sağanak su baskınlarına yol açtı; metrekareye 48 kilo yağmur düştü (2)

Yalova gündem haberi | VALİLİKTEN UYARIYalova Valiliği, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın gün boyu devam edeceğini duyurdu.

VALİLİKTEN UYARI

Yalova Valiliği, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın gün boyu devam edeceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada; yağışla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 11 mahsur kalma, 45 su baskını, 8 trafik kazası, 1'er trafo yangını, asansörde kalma ve motosiklet kazası ihbarlarına müdahale edildiği kaydedildi. Devam etmesi beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Özgür YILDIZ/ YALOVA,


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

112 Acil Çağrı su baskını Yalova Güncel Haberler

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