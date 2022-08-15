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Yalova haber: Yalova'da sağanak etkili oldu

Yalova haber: Yalova'da sağanak etkili oldu

Yalova haberler: Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yalova-İzmit kara yolunda da belirli aralıklarla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Yalova su Güncel Haberler

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