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Yalova gündem: Yalova'da villada çıkan yangın söndürüldü

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Yalova gündem: Yalova'da villada çıkan yangın söndürüldü

Yalova gündem haberine göre Yalova'nın Altınova ilçesinde bir villada çıkan yangın söndürüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir villada çıkan yangın söndürüldü.

Karadere köyündeki villanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel

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