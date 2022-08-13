Yalova gündem haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması

Yalova gündem haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve direktifleriyle 'Batıda ne varsa doğuda o olacak' anlayışıyla 81 ilin tamamına doğal gaz götürdük hamdolsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve direktifleriyle 'Batıda ne varsa doğuda o olacak' anlayışıyla 81 ilin tamamına doğal gaz götürdük hamdolsun. Kentin büyümesinden kaynaklı, gelişmesinden kaynaklı mahallelerimiz oluyor onlara da program çerçevesinde inşallah doğal gazı ulaştırmış olacağız." dedi.

Dönmez, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette, şehrin ileri gelenleriyle görüşerek kentin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgi alanına giren ihtiyaçlarını görüştüklerini söyledi.

Yalova'nın enerji alanındaki ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini belirten Dönmez, "Yalova ilimizde bizim Bakanlığımızla, alanıyla alakalı gerek kamu gerek özel sektör tarafından ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. İktidara geldiğimiz 2002 yılında bu yatırımlar sadece 3 milyon lira iken geçtiğimiz yıl bu alanda yapılan yatırımların tutarı 284 milyon lira olarak gerçekleşti. Son 19 yılda Yalova'ya tam 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise katlanarak artacak. Önümüzdeki yıl 595 milyon liralık enerji alanında altyapı yatırımlarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, iktidara geldiklerinde sadece 5 büyük şehrin merkezinde doğal gaz kullanıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ilin tamamına doğalgazı ulaştırdıklarını kaydetti.

Yalova'nın da kendi iktidarları döneminde doğal gazla tanıştığını hatırlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve direktifleriyle 'Batıda ne varsa doğuda o olacak' anlayışıyla 81 ilin tamamına doğal gaz götürdük hamdolsun. Kentin büyümesinden kaynaklı, gelişmesinden kaynaklı mahallelerimiz oluyor, onlara da program çerçevesinde inşallah doğal gazı ulaştırmış olacağız. Yalova özellikle çevresindeki büyükşehirleri dikkate aldığımızda küçük ama alan olarak küçük, fakat etkisi ve özgül ağırlığı fazla olan bir kentimiz. Yalova, doğasıyla, deniziyle, özellikle son yıllardaki sanayileşme konusunda ortaya koymuş olduğu performansla, yine tarımsal faaliyetlerle hakikaten örnek alınacak şehirlerimizden biri. Bu büyüyen, yıldızı parlayan kentimize, Bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Özellikle belediyelerimizin kendi enerjisini üretmeyle ilgili bazı projeleri var. Bugüne kadar hayata geçirilmiş olanlar var. Bugünden sonra planlanan bazı projeler var. Biz belediyelerimize de bu konudaki istek ve taleplerini bize süratle iletmelerini ve gereken desteği vereceğimizi de ifade etmek isterim."

"Yalova'ya yenilenebilir teknolojileri, yenilikçi teknolojileri getirmemiz gerekiyor"

Dönmez, Osmangazi Köprüsü ve Bursa'dan da geçen İstanbul-İzmir Otoyolu ile Yalova'nın daha ulaşılabilir bir kent olduğunu belirtti.

Yalova'nın birçok büyük kentin ortasında yer almasıyla önemli bir avantaja sahip olduğunu dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede, buraya yoğun bir sanayici ilgisi var. Arkadaşlar da dediler ki 'Yüksek teknolojinin, yüksek katma değerli sanayinin gelmesini arzu ediyoruz.' Bu bir yerde bacasız sanayi demektir. Yalova'ya yenilenebilir teknolojileri, yenilikçi teknolojileri getirmemiz gerekiyor. Öte yandan özellikle süs bitkiciliği, Yalova hakikaten kendini aştı. Sadece komşu şehir İstanbul'un değil artık yurt dışına da süs bitkiciliği konusunda ihracat imkanını geliştiren bir şehrimizden bahsediyoruz. Ciddi bir sektör de bu anlamda gelişmiş oluyor."

Bakan Fatih Dönmez, programı kapsamında Yalova Valiliği'ni de ziyaret etti. Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Dönmez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basına kapalı toplantıda şehirdeki çalışmalar hakkında Erol'dan bilgi aldı.

Yalova Belediyesi'ne de ziyarette bulunan Dönmez'e, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile kurum müdürleri eşlik etti.