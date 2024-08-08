Üye Girişi
Haberler

Yalova'dan Bursa'ya malzeme almak için gelen kişi traktörün altında ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'dan Bursa'ya malzeme almak için gelen Muharrem İnan (53), Orhangazi ilçesinde bir tarlada, traktörünün tekerinin altında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

YALOVA'dan Bursa'ya malzeme almak için gelen Muharrem İnan (53), Orhangazi ilçesinde bir tarlada, traktörünün tekerinin altında ölü bulundu.

Yalova'da yaşayan Muharrem İnan, sabah saatlerinde 19 PD 552 plakalı traktörü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki maden ocağına malzeme almak için geldi. İnan'a uzun süre ulaşamayan yakınları, Orhangazi ilçesine geldi. Süpürgelik mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada traktörü gören yakınları, İnan'ı aracın tekerinin altında hareketsiz halde yatarken buldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk babası Muharrem İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi İtfaiye Yalova Bursa Olay Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title