Yalova'dan Bursa'ya malzeme almak için gelen kişi traktörün altında ölü bulundu

Yalova'da yaşayan Muharrem İnan, sabah saatlerinde 19 PD 552 plakalı traktörü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki maden ocağına malzeme almak için geldi. İnan'a uzun süre ulaşamayan yakınları, Orhangazi ilçesine geldi. Süpürgelik mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada traktörü gören yakınları, İnan'ı aracın tekerinin altında hareketsiz halde yatarken buldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk babası Muharrem İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel