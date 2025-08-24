Yalova'dan Bozcaada'ya Açılan Tekne Sahibi Halit Yukay'ın Cenazesi Bulundu

Yalova'dan Bozcaada'ya Açılan Tekne Sahibi Halit Yukay'ın Cenazesi Bulundu
Güncelleme:
Deniz polisinin ROV cihazı ile 68 metre derinlikte tespit edilen Halit Yukay'ın cenazesi, 19 gün sonra bulundu. Yer tespiti Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazı ile yapıldı.

DHA, ROV GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesinin görüntülerine DHA ulaştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün botuyla denize açılan deniz polisinin Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yerini tespit ettiği cenaze, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülendi. Dalgıç polisin, "YTS cihazıyla şöyle bir parça tespit ettik. Bu koordinatta. Daha sonra ROV ile bölgede dalış gerçekleştirdik. Karşımızda Erdek Yarımadası, Erdek Yarımadası'ndan 7 mil açıktayız. ROV cihazıyla kayıp Halit Yukay'ı polis dalgıç ekipleri ve Kıyı Emniyeti'nin desteğiyle bulduk. Şu an bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaları yürütüyoruz" diyerek bilgi verdiği anlar da görüntüye yansıdı.

Esra TÜRKER/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
