Yalova'daki Tersaneye 3,7 Milyon TL Ceza

Yalova'daki Tersaneye 3,7 Milyon TL Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'ne denize atık su deşarjı nedeniyle 3 milyon 739 bin TL ceza uyguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova'da denize atık su deşarj ederek 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nde denize atık su deşarjını tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler, alınan su numunelerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı'na teslim etti. Analiz sonrası Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilikle ilgili Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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