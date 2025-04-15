Yalova'da Yaralı Martı Tedavi Altına Alındı
Yalova'nın Esenköy beldesinde yaralı bulunan martı, Doğa Koruma ekipleri tarafından alınarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Martının tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Yalova'da halde yaralı bulunan martı tedavi altına alındı
YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaralı şekilde bulunan martı tedavi altına alındı.
Esenköy'de evinin bahçesine giren ve kanatlarından yaralandığı için uçamayan martıyı gören vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çınarcık Şefliği'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ekipleri martıyı alarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavisi için götürdü. Martının tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR YALÇIN UÇAR - Güncel