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Yalova'da Yağış Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Yalova'da yağış nedeniyle kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Birkan Çelebiler(25) hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi, Yalova-İzmit karayolu, Taşköprü mevkinde meydana geldi.

YALOVA'da yağış nedeniyle kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Birkan Çelebiler(25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi, Yalova-İzmit karayolu, Taşköprü mevkinde meydana geldi. Yalova'dan Kocaeli istikametine seyreden Birkan Çelebiler(25) idaresindeki 77 ABS 812 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun totem ve fiyat listesi tabelasına çarparak durabildi. Kazayı görenler otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan Birkan Çelebiler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çiftlikköy Yalova İtfaiye Güvenlik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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