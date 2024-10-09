Yalova'da Villada Çıkan Yangın Korkuttu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir villanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir villada çıkan yangın, hasara yol açtı.
Hasanbaba Mahallesi 804. Sokak'taki villanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.
Alevlerin çevreye yayılmasını engelleyen ekipler, yoğun dumanın yükseldiği binadaki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Villanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.