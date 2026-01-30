Haberler

Armutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö. (45) tutuklandı. Evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, hassas terazi, tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği ekipleri, S.Ö'nün (45) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Polisin düzenlediği operasyondan zanlı yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan arama satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Davut Aldanmaz - Güncel
