Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.O. isimli zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, bir tabanca, av tüfeği ve fişekler bulundu. Zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.O'nun adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.
Şüpheli M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Murat Şener