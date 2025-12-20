Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda E.Ö. tutuklandı. Operasyonda 320 gram esrar, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde E.Ö'ye ait adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 320 gram esrar, hassas terazi, 2 tabanca, 3 şarjör, 80 fişek ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel