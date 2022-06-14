Yalova'da tersanede 20 metreden düşen işçi hayatını kaybetti
AA - Güven Kaya - Güncel
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Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede çalışan A.K. (48), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan A.K, tedavi altına alındığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Güven Kaya - Güncel