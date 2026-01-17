Haberler

Tartıştığı müşterisi ve arkadaşları tarafından darbedildi; o anlar kamerada

Tartıştığı müşterisi ve arkadaşları tarafından darbedildi; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da bir telefon tamircisi, sattığı telefon nedeniyle tartıştığı müşterisi ve 8 arkadaşı tarafından darbedildi. Olayda Yargıcı'nın burnu kırıldı ve güvenlik kamerası görüntüleri kaydedildi.

YALOVA'da telefon tamircisi Mustafa Yargıcı (34), sattığı telefon nedeniyle tartıştığı müşterisi ve 8 arkadaşı tarafından darbedildi. Yargıcı'nın burnu kırılırken, saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rüstempaşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde cep telefonu tamiri yapıp satan Mustafa Yargıcı (34), üç hafta önce gelen bir müşterisine cep telefonu sattı. Bir süre sonra iş yerine gelen müşterisi, telefonunda arıza olduğunu söyledi. Mustafa Yargıcı ile konuşup telefonun tamir edilmesini kabul eden müşteri, sorunu giderilen telefonunu alarak iş yerinden ayrıldı.

İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Önceki gün tekrar gelip, telefondan memnun olmadığını söyleyen müşteri ile Mustafa Yargıcı arasında tartışma çıktı. Buradan telefonu alarak ayrılan müşteri, bir süre sonra 8 arkadaşı ile iş yerine gelip Mustafa Yargıcı'yı darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Yargıcı'nın burnunun kırıldığı belirlendi. 10 gün iş göremez raporu alan Yargıcı, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

'8 ARKADAŞI İLE GELDİ'

Mustafa Yargıcı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Telefonu sattığım müşteri, iş yerime gelip memnun olmadığını söyledi. Ben de ona, 'Telefonu geri alabileceğim gibi onarıp kendisine tekrar verebileceğimi ilettim. Bana, 'Telefonu tamir ederseniz, sorun çözülür' dedi. Ben de telefonu onarıp, kendisine verdim. Daha sonra tekrar gelip benden telefonu geri almamı istedi. Aramızda çıkan tartışma sonrası kendisini kovdum. Akşam saatlerinde telefon ile arayıp, bana küfür ve hakaretler yağdırdı. Kendisini konuşmak için iş yerime davet ettiğimde 8 arkadaşı ile geldi. Anlaşmak için birlikte çay ocağına gittik. Burada da ağza alınmayacak kelimeler söyleyince vatandaşlar bizi ayırdı. Sonra iş yerime gelip, beni mağazamın önünde dövdüler. Burnum kırıldı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan bu olay sonrası beni döven kişi ve kişilerden şikayetçiyim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak