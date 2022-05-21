Yalova'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Sermayecik köyünde tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Altıova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Güncel