Yalova'da Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Yalova'da Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Vali, gelenlerin hayati tehlikesi olmadığını ve mide bulantısı yaşadıklarını açıkladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde, M.A.M'nin düzenlediği sünnet düğüne katılan davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

Yemeği tükettikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sünnet merasiminde düğün sahiplerinin dün geceden yaptığı tavuklu pilavı yiyen çok sayıda kişinin hastanelere başvurduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar gelenlerin hayati tehlikesi yoktur, mide bulantısı bulunmaktadır. Çınarcık Devlet Hastanesi kapasitesinde 65 kişiye müdahale edilmekte olup kalan hastaların Yalova Devlet Hastanesine sevki sağlanmaktadır. Bahse konu tahkikat Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütmektedir."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiye eri cezaevinde kendini astı

Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiyeci cezaevinde kendini astı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti

Cimbom'dan 10 milyon euro istemişti! Fener'den kazanacağı paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.