Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

Yalova'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8'e düşmesinin ardından acil su eylem planı yapıldı. Yapılan plan çerçevesinde 26 Kasım itibarıyla mahalle bazında akşam saat 20.00'den sabah 05.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

  • Yalova'da Gökçe Barajı'nın su seviyesi yüzde 8'e düştü ve kentin 15 günlük su rezervi kaldı.
  • 26 Kasım'dan itibaren Yalova'da her gün 20.00 - 05.00 saatleri arasında mahalle bazında su kesintisi uygulanacak.
  • Acil su eylem planı kapsamında tarımsal su tahsisleri durduruldu, park-bahçe sulama ve havuzlarda şebeke suyu kullanımı yasaklandı.

Yalova'daki Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8'e düşmesi üzerine acil su eylem planı başlatıldı. 26 Kasım'dan itibaren mahalle bazında su kesintileri uygulanacak.

YALOVA'NIN 15 GÜNLÜK SUYU KALDI

Yalova'ya Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak ölçülürken, tahmini olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

ACİL SU EYLEM PLANI UYGULAMAYA KONULUYOR

Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durduruldu, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

HER GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisine yapacak. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti'nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor. Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
