Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: Gökçe Barajı'ndaki Su Seviyesi Kritik Düzeye İndi

Güncelleme:
Yalova'da Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi üzerine, il merkezi, ilçeler ve köylerde akşam 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi başladı. Tarımsal su tahsisleri durdurulurken, çeşitli su kullanımları yasaklandı.

Yalova'da, Gökçe Barajı'ndaki suyun kritik seviyeye inmesi üzerine alınan su kesintisi kararı, bu akşam itibarıyla uygulanıyor.

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle Vali Hülya Kaya başkanlığında yapılan toplantıda alınan "Acil Su Eylem Planı" kararları uygulanmaya başlandı.

Buna göre, il merkezi, ilçeler ve köylerde 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor.

Bunun dışında tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması, yol yıkamada şebeke suyu kullanması, yüzme veya süs havuzlarında su kullanımı yasaklandı, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yalova Kapalı Yüzme Havuzu'nda da ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

Su kesintisiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde suyun içme ve kullanma niteliklerine sahip olma durumu denetiminin yapıldığı, günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık periyotlarla takip edildiği belirtildi.

İlde düzenli su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde, Gökçe Barajı'ndaki suyun arıtma ve dezenfeksiyon sonrası evlere ulaştığına yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenli suya erişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit etmesi muhtemel bulgular elde edilmesi halinde gerekli uyarılar hızlıca su temininden sorumlu kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 26 Kasım'dan itibaren ilimizde gerçekleştirilecek planlı su kesintileriyle, kritik seviyelere inen Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir"

Düzenli su kesintilerinin bir zorunluluk haline gelmesinin üzüntü verici olduğu, bu durumda halkın düzenli kesintiler süresince su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir. Suyumuzu israf etmemeli ve boşa akan suların önüne geçmeliyiz. Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketilmemeli, 'İçilmez' yazısı bulunan çeşmelerden asla su içilmemelidir. Musluktan akan suyun koku, renk, tat ve görünümünde olumsuzluk gözlenmesi halinde su sadece tuvalet temizliği veya bahçe sulamasında kullanılmalıdır. Yetkililere hemen bilgi verilmelidir. Kesintiden önce, içme ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlar için yeterli miktarda temiz suyu (kapalı ve temiz kaplarda), güneş almayan yerlerde ve açık renkli kaplarda depolayın. (El yıkama, diş fırçalama, yemek yapımı vb) Gereğinden fazla depolamayın. El yıkama önceliğini hiçbir zaman ikinci plana atmayın. Duş sürelerini kısaltın ve suyun sabunlanma sırasında kapatılmasını sağlayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolulukta ve mümkünse ekonomi programında çalıştırın. Su kesintisi sürecinde içme-kullanma suyu konusunda yetkili kurum ve kuruluşların bilgilendirmelerini takip edin."

Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılması, musluğun ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli suyun sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınması uyarısında da bulunuldu.

Açıklamada, kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden, yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önemine işaret edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
