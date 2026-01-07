Haberler

Yalova'da silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü

Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyasının bulunduğu iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istedi.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim etti.

Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
