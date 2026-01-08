Haberler

Yalova'da silahlı saldırıda ölen avukatın cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Eşi Semiha Polat ve yakınları tarafından hastane morgundan alınan Polat'ın cenazesi, evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Ekinözü ilçesine getirilen Polat'ın cenazesi, Ataköy Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Polat'ın cenazesi mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Bu arada kurum binasındaki odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltındaki zanlı H.H'nin, SGK'ya emekli olmak üzere başvurduğu ancak şartları karşılamadığı için başvurusunun reddedildiği, kuruma açtığı davayı da kaybedince kendisine tebliğ edilen 40 bin liralık dosya masrafı için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına dün gelen H.H. (57), kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istemişti. Çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etmişti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmişti. Ağır yaralanan Polat ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı