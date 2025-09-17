Haberler

Yalova'da Silahlı Kavga: Kahvehane ve Terzi Dükkanına Kurşunlar Isabet Etti

Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar, bir kahvehane ile bir terzi dükkanına isabet etti. Olayda şüpheliler kaçarken, polis ekipleri bölgedeki çalışmalara başladı.

Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar, kahvehane ile terzi dükkanına isabet etti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4-5 el ateş edildi, şüpheliler bölgeden kaçtı. Kurşunlar, sokaktaki kahvehane ile terzi dükkanının camlarına isabet ederken; olay, sahiplerinin sabah dükkanlarını açmak için iş yerlerine gelmesiyle ortaya çıktı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
