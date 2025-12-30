Haberler

Yalova'da şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit son yolculuğuna uğurlandı /Ek video

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YALOVA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in (49) cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi.

YALOVA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in (49) cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kızı İrem Koçyiğit, tabutun başında, "Babamla gurur duyuyorum" diyerek gözyaşı döktü.

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında açılan ateş sonucu şehit olan 3 polisten Yasin Koçyiğit'in cenazesi, Yalova'daki törenin ardından memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Koçyiğit için Şereflikoçhisar Tatbikat Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'DÜNYANIN EN İYİ İNSANIYDI'

Şehit polisin eşi Sultan (45), kızları Hatice (25) ve Sıla (23) ile annesi Hatice Koçyiğit (77) törende güçlükle ayakta durdu. Anne Hatice Koçyiğit, cenaze namazı öncesi oğlunun fotoğrafına sarılıp 'kuzum' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızı İrem Koçyiğit ise tabuta sarılarak, "Babamla gurur duyuyorum, o çok cesaretli, o dünyanın en iyi insanıydı" dedi.

Şehit Koçyiğit için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Koçyiğit, namazın ardından Mezgit Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Yasin Koçyiğit'in kuzeni Hacı İbrahim Açıköz, kendisinin de emekli asker olduğunu söyleyerek, "Kurtalan'da beraber görev yaptık operasyonlarda. Sonra o Yalova'ya tayin oldu. Son zamanlanlarda yüz yüze görüşme şansımız olmadı ama iyiydi, mesajlaşıyorduk. Acımız büyük. Allah bu terörü, teröre yol açanları, teröre yol verenleri kahru perişan etsin. İçimiz yandı. Ben çok şehit gördüm, operasyonlarda bulundum. Hendek operasyonlarındaydım. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Diğer polis arkadaşlara Allah rahmet eylesin. Hepsinin acısını içten paylaşıyoruz. DEAŞ, YPG, PYD, sol fraksiyon örgütlerin hepsi memleketin içerisine sokulmuş pislikler. Bunları temizlemek için gerekirse canımızla, kanımızla mücadeleye hazırız. Yasin önden gitti. Allah şehitliğini kabul etsin. Biz devletimizin, milletimizin yanında canımızla, kanımızla yanındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan hareket