Yalova'da şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün Düzce'deki babaevine Türk bayrağı asıldı
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Külünk'ün şehadet haberinin verilmesinin ardından Türk bayrağı asılan Santral Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve protokol üyeleri, eve gelerek anne Kevser ve baba Aydın Külünk'e başsağlığı dileklerini iletti.

50 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Külünk için yarın Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

