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Yalova'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri U.M.K'nin (17) kullandığı 16 ADF 876 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

İskele mevkisinde araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan U.M.K, polislerce kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 450 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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