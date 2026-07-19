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Yalova'ya feribotla gelen otomobilde yılan çıktı; o anlar kamerada

Yalova'ya feribotla gelen otomobilde yılan çıktı; o anlar kamerada
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Feribotla Yalova'ya gelen bir sürücünün aracında yılan bulundu, itfaiye ekipleri yılanı çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

YALOVA'ya feribotla gelen bir sürücü, otomobilinde yılan olduğunu fark edince itfaiyeden yardım istedi. Araçtan çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yalova'da meydana geldi. Yenikapı-Yalova feribotuyla şehre gelen bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinde yılan olduğunu fark ederek Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili itfaiye istasyonuna götürdü. Burada yapılan çalışmada yılan, aracın alt kısmından dikkatli şekilde çıkarıldı. Kontrollü şekilde yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yılanın araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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