Yalova'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Çınarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
F.T. idaresindeki 77 ACN 314 plakalı otomobil, Çınarcık-Koru kara yolunda A.B. yönetimindeki 34 BGT 054 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları otomobillerden kurtarılan yaralı sürücüler, ambulansla kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
