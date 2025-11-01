Yalova'da Müstakil Evde Yangın: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
Yalova'da bir müstakil evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bina hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YALOVA'da, 2 katlı müstakil evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan bina kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin çatı katında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel