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Yalova'da Müsilaj Sorunu Artıyor

Yalova'da Müsilaj Sorunu Artıyor
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde, deniz yüzeyinde yoğun müsilaj görüldü. Marmara Denizi'nde çeşitli noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, özellikle Tavşantepe mevkisinde sahilde dikkat çekti.

Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçenin Tavşantepe mevkisindeki sahilde yoğunlaştı.

Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

Kaynak: AA / Davut Aldanmaz - Güncel
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