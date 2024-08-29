Yalova'da Muhabire Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova'da, tersanede çalışan 4 arkadaş, geçen pazar günü öğleden sonra, denize girmek için Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine gitti. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel Coşkun (28) ile Hüseyin Piner (32), kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Pazar günü yapılan arama çalışmalarında Piner ve Coşkun'a ulaşılamazken, bindikleri kano ile deniz aracında kullanılan kürek açık denizde bulundu.

Geçen pazartesi günü, Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'u arama çalışmaları devam ederken haber yapmak için bölgeye giden DHA Yalova muhabiri Zehra Baykal, kaybolan kişilerin yakını olduğu öne sürülen kişiler tarafından dövüldü. Kalabalığın elinden, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne sığınarak kurtulan Baykal, ambulans Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın kulağına 7 dikiş atıldı. Adli tabip, kulağındaki yaranın yanı sıra, boynunda, sol kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde çizik ve morluklar oluşan Baykal'a, 7 gün iş göremez raporu verdi.

'15 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI'

Olayın şokundan uzun süre kurtulamayan Baykal, polise ifade verdikten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İki kişinin Armutlu sahilinde kanoyla açıldığını ve kaybolduğunu duyduk. Bugün haber yapmak için olay yerine gittik. Araçtan indiğim sırada kaybolan kişinin yakınları olduğunu öne süren yaklaşık 15 kişilik bir grup elimde mikrofonu görünce bana saldırmaya başladı. Durumu anlamaya çalışırken bir kişi boğazımı sıktı, bir kişi saçımı çekti ve kulağımı küpemle çekti ve kulağım yarıldı. Ben kendimi Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne attım. Hastaneye sevk edildim. Kulağıma 7 dikiş atıldı. Vücudumda morluklar ve çizikler var. Kendilerinden şikayetçi oldum. Belki o kişiler yakınlarını arıyordu ama amacım kamuoyunu bilgilendirmekti. Görevimi yapmak için oraya gittim."

POLİS SALDIGANLARIN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Armutlu ilçesinin bağlı olduğu Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, Zehra Baykal'ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişileri araştıran polis, ilk olarak kimliğini belirlediği Ş.Y.C. (41) adlı kadın ile Y.C.'yi (37) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y.C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Y.C. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polisin, diğer şüphelileri de tespit etmek için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Bu arada, kayıp 2 kişiden Hüseyin Piner'in cansız bedeni, dün Bursa'nın Mudanya ilçesi Eşkel sahilinde kayalıklarda bulundu.