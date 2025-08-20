Yalova'da Markette Bıçaklı Saldırı: Müdahale Eden Vatandaş Yaralandı

Yalova'da bir markette çalışan kadının, eski erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğramasını engellemek isteyen vatandaş bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T. (44) iş yerinde, eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) saldırısına uğradı.

İddiaya göre, marketin önünde eski kız arkadaşına tokat atan A.Y, ardından marketin içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlardan E.E, şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralı E.E, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin market önünde ve içinde saldırısını sürdürdüğü, vatandaşların ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.