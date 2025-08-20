Yalova'da Markette Bıçaklı Saldırı: Müdahale Eden Vatandaş Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da bir markette eski erkek arkadaşının saldırısına uğrayan kadına yardım etmek isteyen bir vatandaş bıçakla yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da bir markette çalışan kadının, eski erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğramasını engellemek isteyen vatandaş bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T. (44) iş yerinde, eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) saldırısına uğradı.

İddiaya göre, marketin önünde eski kız arkadaşına tokat atan A.Y, ardından marketin içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlardan E.E, şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralı E.E, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin market önünde ve içinde saldırısını sürdürdüğü, vatandaşların ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim

Bahçeli'nin sahip çıktığı Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.