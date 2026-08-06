Yalova'da arıza yapan tanker kurtarıldı
Yalova açıklarında makine arızası yapan tanker, kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Yalova açıklarında makine arızası yapan tanker, kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle demir tarayan "YARA J" adlı 118 metre boyundaki ballast kondisyondaki tankerin römorkör talebinde bulunduğu belirtildi.
İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda şark römorkörlerince yedeklenerek çekilen tankerin, Yalova Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği bildirildi.
Kaynak: AA