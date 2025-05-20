Yalova'da Lise Öğrencilerine Otomobil Çarptı: Bir Öğrenci Ağır Yaralı
Yalova'nın Kadıköy Beldesi'nde 18 yaşındaki lise öğrencisi Sena Nur Ş., kaldırımda yürürken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayda sürücünün park etmek isterken yanlışlıkla gaza bastığı iddia ediliyor.
Yalova'da kaldırımda yürüyen 2 lise öğrencisine otomobil çarptı, öğrencilerden biri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Beldesi Özden Mahallesi'nde E.G. idaresindeki 77 ABL 175 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Ş. (18) ve yanındaki arkadaşına çarptı.
İş yeri güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazada, arkadaşı hafif yaralanan Sena Nur Ş, otomobilin altında kaldı.
Vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarılan Sena Nur Ş, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan sürücünün aracını park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı öne sürüldü.