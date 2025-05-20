Yalova'da Lise Öğrencilerine Otomobil Çarptı: Bir Öğrenci Ağır Yaralı

Yalova'da Lise Öğrencilerine Otomobil Çarptı: Bir Öğrenci Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Kadıköy Beldesi'nde 18 yaşındaki lise öğrencisi Sena Nur Ş., kaldırımda yürürken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayda sürücünün park etmek isterken yanlışlıkla gaza bastığı iddia ediliyor.

Yalova'da kaldırımda yürüyen 2 lise öğrencisine otomobil çarptı, öğrencilerden biri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Beldesi Özden Mahallesi'nde E.G. idaresindeki 77 ABL 175 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Ş. (18) ve yanındaki arkadaşına çarptı.

İş yeri güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazada, arkadaşı hafif yaralanan Sena Nur Ş, otomobilin altında kaldı.

Vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarılan Sena Nur Ş, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan sürücünün aracını park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Başkan adaylığını açıklamıştı! Ali Koç'un gitmesi için imza verdi
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.