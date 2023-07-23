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Yalova'da Köylüler Su Sıkıntısına Karşı Eylem Yaptı

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Yalova'nın Kirazlı köyünde yaşanan su kesintileri nedeniyle köylüler eylem yaparak köy yolunu trafiğe kapattı. Su sıkıntısı nedeniyle hayvanlarını kaybeden köylüler, yetkililerden çözüm talep etti.

Yalova'nın Kirazlı köyünde, haftalardır su sıkıntısı yaşadıklarını iddia eden köylüler, köy yolunu trafiğe kapadı.

Kirazlı köyünde yaklaşık iki aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle iki büyükbaş hayvanının öldüğünü ileri süren Metin Aslan, ineklerini köy girişine getirerek köy yolunu kapattı. Arslan, büyükbaş hayvanlara pet şişeyle su içirdi.

Köylüler de Arslan'a destek verince yaklaşık 100 kişi köy yolunda eyleme başladı.

Yetkililerin su kesintisi hakkında açıklama yapmadığını belirten Aslan, bu süreçte iki ineğinin hastalık yaşamadan öldüğünü, nedeninin ise susuzluk olabileceğini iddia etti.

Kirazlı Köyü Muhtarı Mustafa Temel ise yaşanan su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek, "Bir gün su geliyor, bir gün gelmiyor, ayıptır." dedi.

Eyleme katılan vatandaşlar da "su istiyoruz" sloganları attı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, trafikte aksama olmaması için sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Yetkililerden sorunun çözümü için söz alan vatandaşlar eylemlerine son verdi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Cem Mete Okur - Güncel

Metin Aslan Yalova Güncel Haberler

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