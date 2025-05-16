Yalova'da Keçi Logan Kuyusundan Kurtarıldı

Yalova'da Keçi Logan Kuyusundan Kurtarıldı
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Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde logar kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası kurtarma anları cep telefonu ile kaydedildi.

YALOVA'da bir bahçe içindeki logar kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. İtfaiye personelinin kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçe içinde bulunan ve üzerinde kapak bulunmayan logar kuyusunun içine keçi düştü. Keçinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler keçiyi kurtarmak için yaklaşık yarım saat çalışma gerçekleştirdi. Logar kuyusuna merdiven yardımıyla inen ekipler, keçinin boynuz kısmına ip bağladı. Boynuz kısmı iple bağlanan keçi kuyudan çekilerek kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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