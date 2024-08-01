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Yalova'da kaza güvenlik kamerasında

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Yalova'da yaşanan kazada hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve oğlu Vahit Yıldız'ın ailesi hastaneden dönerken kaza geçirdi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA GÜVENLİK KAMEARASINDA

Yalova'da kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız ve diğer aile bireylerinin, hastaneden minibüsle döndükleri belirtildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin minibüsten indiği, Fatma Yıldız ve 2 çocuğu alt geçidi kullanırken, kızı Ayşe'nin koşarak karşıya geçtiği görüldü. Arkasından gelen Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız'a otomobilin çarptığı, Ayşe Yıldız'ın ise panik halinde koştuğu görüntülerde yer aldı.

Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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