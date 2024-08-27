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Yalova'da kaybolan gençlerin arama çalışmaları devam ediyor

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize açılan ve kaybolan Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner'in arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde pazar günü kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun (28) ile Hüseyin Piner'in (32) arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor.

Yalova'da farklı tersanelerde çalışan 4 arkadaş, pazar günü denize girmek için Armutlu ilçesi Dereağızı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner, kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun'a doğru ilerledikleri görülen Coşkun ile Piner, bindikleri kano ile Tavşantepe Bölgesi'nde kayboldu. Geri dönemeyen gençlerden biri saat 17.30 sıralarında telefon ile sahildeki arkadaşlarını arayarak, kötü hava koşulları nedeniyle Armutlu Meslek Yüksekokulu önünde sürüklendiklerini belirterek, kendilerine yardım edilmesini istedi. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı KB-4504 Sahil Güvenlik Bot çıkış yaptı. Bölgeye ulaşan ekipler, sürüklenen kişilere ve botuna ulaşamadı. Bunun üzerine arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik'e ait diğer botlar da katıldı. Saat 18.57'de, Armutlu açıklarında mavi-lacivert renkli şişme bir kano ile yakınında kanoda kullanılan kürek bulunurken, Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner bulunamadı.

Kayıp gençler dün gün boyu, 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 SG Dalış Timi, 1 Deniz Polisi, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFD Lastik Botu ile denizden, 1 SG helikopteri ile havadan, STK ve kara araçları ile karadan sahil taranarak arandı.

Marmara Denizi'ndeki arama çalışmalarına bu saban yeniden başlandı. Yetkililer, yapılan tüm ihbarları değerlendirdiklerini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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