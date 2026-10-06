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Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası 80 yaşındaki kişi termal dronla kurtarıldı

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Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası 80 yaşındaki kişi termal dronla kurtarıldı
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Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası 80 yaşındaki kişi, ormanda termal dronla yapılan aramada dereye düştüğü tespit edilerek kurtarıldı. Sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaralı kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YALOVA'da kaybolan Alzheimer hastası Hikmet S. (80) ormanda termal dronla yapılan aramada dereye düştüğü tespit edilerek kurtarıldı.

Yakınları, dün akşam saatlerinde Hikmet S.'nin Paşakent Mahallesi'ndeki evinde olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve YSAK ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hikmet S. için 3 arazi aracı, 1 termal dron ve 10 personelle arama çalışması başlatıldı. Termal dronla yapılan aramada Hikmet S.'nin ormada dereye düştüğü tespit edildi. Ekipler Hikmet S.'yi, sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaralı halde kurtardı.

UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet S. sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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