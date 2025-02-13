Yalova'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki polis memuru İsa Bacanak için bir tören gerçekleştirildi. Törene ailesi ve yakınları katıldı, Bacanak'ın naaşı dualar eşliğinde memleketine uğurlandı.
Yalova'da istirahatli olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsa Bacanak için tören düzenlendi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 38 yaşındaki Bacanak'ın istirahatli olduğu zamanda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Eşi, ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonrası Bacanak'ın naaşı dualar eşliğinde memleketi Amasya'ya uğurlandı.
Törene, Vali Hülya Kaya, Garzinon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.