Yalova'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 10 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı

Yalova'da meyve üretimine zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla doğaya 10 bin 24 samuray arısı salındı.

2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kahverengi kokarca (halyomorpha hallys) zararlısıyla mücadele çalışmaları Yalova'da da sürdürülüyor.

Birçok bölgede meyve ve sebze üretiminde zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadelede önemli yer tutan trissolcus japonicus (samuray arısı) Yalova'da doğaya salındı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde üretim laboratuvarına elde edilen 10 bin 24 samuray arısı, il genelinde 36 farklı bölgeye salındı.

İlk salım etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci'nin yanı sıra, ilçe müdürleri, akademisyenler, şube müdürleri ve teknik personeller katıldı.