Yalova'da Kadın Sürücü Kaldırımda Yürüyen Genç Kıza Çarptı

Yalova'da Kadın Sürücü Kaldırımda Yürüyen Genç Kıza Çarptı
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Yalova'nın Kadıköy beldesinde bir kadın sürücü, fren yerine gaza basarak kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki Sena Nur Şahin'i otomobilin altına aldı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

YALOVA'nın Kadıköy beldesinde, fren yerine gaza basan E.G. isimli kadın sürücü kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin'i (18) otomobilin altına aldı. Ağır yaralanan genç kız hastanede entübe edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadıköy beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G., yönetimindeki otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak aracın altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin'i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: (Yalova),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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