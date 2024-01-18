Yalova'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'nın Altınova ilçesi ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçelerinden getirilen dolu makaronların (filtreli sigara kağıdı) müşterilerin adreslerine servis edildiğini belirledi.

Bu çerçevede tespit edilen 3 ikamet, bir işyeri ve bir otomobilde arama yapan ekipler, 4 elektrikli makaron makinesi, 15 kilogram tütün, 12 bin 980 adet tütün doldurulmuş makaron, 15 bin adet boş makaron, 2,5 kilogram açık nargile tütünü ve 377 adet bandrolsüz puro ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T, R.D, E.T, F.T. ve H.Z.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.