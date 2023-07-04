Yalova'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalınan eşyaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.