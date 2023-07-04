Yalova'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Yalova'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalınan eşyaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Yalova'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 1 hard disk, 1 kamera kumandası ve 2 bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A.P. ve M.K. olduğunu belirledi.
Çaldıkları elektronik eşyalarla yakalanan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.