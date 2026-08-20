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Yalova'da hamile eşini tüfekle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

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Yalova'da hamile eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendisini vuran kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da hamile eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendisini vuran kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle eşini vuran Muhammed D, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sultan Pelit D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed D'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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