Yalova'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Mustafa Ürkmez yaptı. Ürkmez, gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için verdikleri mücadelenin önemini vurgulayarak, gazilere duyulan minnettarlığı ifade etti.

Törenin ardından gaziler onuruna yemek verildi.