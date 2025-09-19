Yalova'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Çınarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlamını belirten konuşma gaziler tarafından yapıldı ve etkinlik yemekle sona erdi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Mustafa Ürkmez yaptı. Ürkmez, gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için verdikleri mücadelenin önemini vurgulayarak, gazilere duyulan minnettarlığı ifade etti.
Törenin ardından gaziler onuruna yemek verildi.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel