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Yalova'da Hamile Kadın Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü

Yalova'da Hamile Kadın Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü
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Yalova'da 8 aylık hamile Sultan D., geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından aynı silahla kendisini vuran Muhammed D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YALOVA'da 8 aylık hamile Sultan D., geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ardından aynı silahla kendisini vuran Muhammet D. yaralanırken, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed D. ile eşi S.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Muhammed D., pompalı tüfekle 8 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed D., bu kez aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed D. çifti, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan hamile kadın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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