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Yalova'da dere yatağına düşen traktör vinç ile kurtarıldı

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Yalova'da dere yatağına düşen traktör vinç ile kurtarıldı

Yalova'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye düşen traktör vinç yardımıyla kurtarıldı.

Yalova'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye düşen traktör vinç yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Sugören köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör 3 metre yükseklikten dereye düştü.

Traktörden atlayarak kurtulan sürücünün bildirmesi üzerine olay yerine gönderilen vinç, dere yatağındaki traktörü kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

Yalova Güncel Haberler

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