Yalova'da dere yatağına düşen traktör vinç ile kurtarıldı
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Yalova'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye düşen traktör vinç yardımıyla kurtarıldı.
Yalova'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye düşen traktör vinç yardımıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Sugören köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör 3 metre yükseklikten dereye düştü.
Traktörden atlayarak kurtulan sürücünün bildirmesi üzerine olay yerine gönderilen vinç, dere yatağındaki traktörü kurtardı.
Kaynak: AA / Güncel