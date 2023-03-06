Yalova'da dere yatağına düşen traktör vinç ile kurtarıldı Güncel Haberler Yalova'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye düşen traktör vinç yardımıyla kurtarıldı. Yalova'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye düşen traktör vinç yardımıyla kurtarıldı. Merkeze bağlı Sugören köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör 3 metre yükseklikten dereye düştü. Traktörden atlayarak kurtulan sürücünün bildirmesi üzerine olay yerine gönderilen vinç, dere yatağındaki traktörü kurtardı. Kaynak: AA / Güncel Yalova Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yalova'da dere yatağına düşen traktör vinç ile kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.