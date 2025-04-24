İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Yalova'da Deprem Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Yalova'da Deprem Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yalova'da eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Vali Dr. Hülya Kaya, okullarda hasar olmadığını ancak öğrencilerin kaygıları nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yalova'da eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Yalova'da, deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Vali Dr. Hülya Kaya, "İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24 Nisan Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, hamileler 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malül gaziler herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.